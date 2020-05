Die heutige Oberfläche der Erde wurde maßgeblich durch die Bewegung der Kontinentalplatten geformt. Bislang nahm man an, dass dieser Prozess höchstens seit 2,8 Milliarden Jahren stattfindet. Doch eine Forschergruppe um Alec Brenner von der Harvard-Universität (Boston, USA) konnte anhand der Magnetisierung der Minerale im fast 3,2 Milliarden Jahre alten Pilbara Craton in Westaustralien zeigen, dass sich dieser Block in der Zeitspanne von 3,18 bis 3,35 Milliarden Jahren jährlich um 2,5 Zentimeter gegenüber den Erdmagnetpolen bewegt haben musste. Wie die Geologen im Fachjournal »Science Advances« schreiben, sei dies der früheste Beleg für Plattentektonik auf der Erde. Die Erde ist bislang der einzige bekannte Planet mit einer stabilen Plattentektonik. StS