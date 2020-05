Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) hat auf ihrer Webseite unter www.kv-berlin.de Covid-19-Praxen in der Hauptstadt aufgeführt (in der Kategorie »Für Patienten«).

Die 23 Praxen (geplant sind 30) sollen vorrangig der Beratung und der Behandlung dienen, es wird um telefonische Anmeldung gebeten.

In Friedrichshain-Kreuzberg handelt es sich beispielsweise um die Praxis CityOst im MVZ Friedrichshain, in Lichtenberg um die Praxen Korok und Henneberg, in Pankow um die Praxis am Planetarium oder Praxis Weck. clk