Flensburg. Die Zahl der Auto-Neuzulassungen ist im April wegen der Coronakrise dramatisch eingebrochen. Sie sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 61,1 Prozent, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg am Mittwoch mitteilte.

Einen Zuwachs erzielte einzig der US-Elektroautobauer Tesla mit rund zehn Prozent. Bei allen deutschen Marken zeigten sich zweistellige Rückgänge, wie das KBA mitteilte. Sie reichen von einem Minus von 39,2 Prozent bei Mini von BMW bis zu einem Minus von 94,1 Prozent bei Smart von Mercedes.

Insgesamt neu zugelassen wurden laut Behörde im April 120 840 Pkw. Die meisten davon, nämlich 58 Prozent, wurden auf Unternehmen zugelassen, nur knapp 42 Prozent auf Privatkäufer.

Autohäuser waren bis zum 20. April geschlossen, Kfz-Zulassungsbehörden arbeiteten oft nur eingeschränkt. Auch die Produktion kam fast vollständig zum Erliegen. Lediglich 10 900 Pkw liefen im April vom Band, wie der Verband der Deutschen Automobilindustrie mitteilte. Das waren 97 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Exportiert wurden demnach 17 600 fabrikneue Autos, ein Rückgang um 94 Prozent.

Die Autoindustrie fordert angesichts des Einbruchs bekanntlich staatliche Kaufprämien für Neuwagen. Sie soll es nicht nur für Elektroautos und Plug-in-Hybride geben, sondern auch für Diesel und Benziner, so der Wunsch der Branche. In den Regierungskoalitionen sind solche Prämien allerdings stark umstritten.

Autoexperte Peter Fuß von der Unternehmensberatung EY betonte, noch nie seit Beginn der 2000er Jahre seien in einem Monat so wenig Neuwagen zugelassen worden. Die Wiederöffnung der Autohäuser habe aber geholfen, einen noch massiveren Absturz zu verhindern. Fuß sprach sich für eine Kaufprämie aus: Sie könne die Kaufbereitschaft der Kunden erheblich beeinflussen.

Noch stärker waren die Rückgänge allerdings in Südeuropa, wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft weiter mitteilte. In Frankreich gab es demnach 89 Prozent weniger Neuzulassungen, in Spanien 97 Prozent und in Italien 98 Prozent.

In Deutschland wurden laut KBA auch Nutzfahrzeuge wie Lastwagen und Busse um rund die Hälfte weniger verkauft. Bei Motorrädern war es gut ein Viertel weniger. Agenturen/nd