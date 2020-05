Auch wenn es Verzögerungen bei der Genehmigung und beim Bau gibt, hält der US-Konzern Tesla daran fest, dass bereits im kommenden Jahr in der geplanten Autofabrik in Grünheide (Oder-Spree) die ersten Elektrofahrzeuge vom Band rollen. Das sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) unter Berufung auf den Konzern am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Brandenburger Landtags. Steinbach staunte: »Tesla zeigt sich immer wieder von einer wirklich überraschenden Kreativität.« So habe der Konzern für eine Abteilung der Fabrik, in der Metallteile gestanzt werden sollen, den Anbieter gewechselt. Damit sei es gelungen, im Zeitplan zwei Monate einzusparen.

Auf unbestimmte Zeit verzögert sich der Erörterung der rund 360 Einwendungen von Bürgern und Umweltverbänden. Eigentlich sollte es bereits im März eine öffentliche Anhörung geben. Doch der Termin konnte wegen der Coronakrise nicht gehalten werden, weil große Versammlungen verboten waren. Es ist unklar, wann sie wieder zulässig sind. Es werde aber Wert darauf gelegt, wenn möglich ein Treffen anzuberaumen und die Einwendungen nicht etwa nur online zu erörtern, hieß es am Mittwoch. Tesla will seine Bauanträge nachbessern. Sie sollen noch einmal zur Einsicht ausgelegt werden. Bürger und Verbände können erneut Einwände erheben, die bereits eingereichten sollen aber auch berücksichtigt werden, wird versichert.

Die mit der Fabrik nicht einverstandenen Anwohner lassen sich jedoch ungern vertrösten, wie der Landtagsabgeordnete Philip Zeschmann (Freie Wähler) berichtete. Sie haben demnach den Eindruck: »Es wird immer weiter gebaut, es werden Fakten geschaffen, dann gibt es eine Anhörung und die Sache ist formal erledigt.«

Tesla hat schon Wald gerodet und mit dem Bau begonnen, obwohl die Pläne noch nicht abschließend genehmigt sind. Das wurde erlaubt, weil eine Genehmigung als sehr wahrscheinlich eingestuft wird. Zwar gibt es die Befürchtung, dass es durch die Fabrik zu Engpässen bei der Trinkwasserversorgung der Region kommen könnte. Doch es gebe Lösungsansätze, ohne auf dem Fabrikgelände Brunnen zu graben, wie Axel Steffen vom Umweltministerium im Ausschuss informierte. Allerdings müsse eine zehn Kilometer lange Abwasserdruckleitung gebaut werden.