Die Neugier lebte bereits vor einem Jahr auf. Bei einem Orgelkonzert in der Kirche von Wiek. Das sakrale Gemäuer stammt aus dem 15. Jahrhundert, die gerahmte Inschrift rechts vorm Altar ist erst knapp 60 Jahre alt. Sie ist dem Pastor Ernst Thimm gewidmet, der am 17. September 1941 gefallen ist, »im Osten als Leutnant an der Spitze seiner Kompagnie«.

Wie die Töne der Orgel, so reihen sich noch immer Fragen an Fragen. Thimms Name ist auch - wie die Namen von 65 weiteren Wieker Männern, die nicht aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt sind - in den Stein des sogenannten Kriegerdenkmals graviert. Es steht vor der Kirche, war zunächst den Toten des ersten Weltbrandes gewidmet und dient seit der deutschen Einheit ebenso der Erinnerung an die »Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 1939-1949«.

Was nun war Pfarrer Thimm? Opfer? Oder eher Krieger? Also ein Täter, der - wie es im Wehrmachtseid hieß - Adolf Hitler »unbedingten Gehorsam« ...