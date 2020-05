Foto: Valery Faminsky / Private collec

Weit über eine Million Häftlinge litten und starben im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Etwa 60 000 von ihnen haben die Befreiung am 8. Mai 1945 erlebt - die meisten von ihnen nur nicht in Auschwitz. Dort befanden sich am 27. Januar 1945, als die Rote Armee das Lager befreite, nur noch wenige Tausend Überlebende. Den größten Teil der Menschen hatte die SS seit dem Herbst 1944 nach Westen getrieben, weiter und weiter. Oft von einem Lager zum anderen, immer tiefer ins Gebiet des nationalsozialistischen Reiches bzw. in die Gebiete, die Hitlers Schergen noch geblieben waren und die sie bis zum letzten Moment mit allen Mitteln verteidigten.

Die Häftlinge, die Kriegsgefangenen, die Zwangsarbeiter, die sich in ihrer Gewalt befanden, zahlten dafür einen hohen Preis. Hatten Anfang 1945 noch 714 000 KZ-Häftlinge gelebt, so waren es vier Monate später noch höchstens 500 000. Mindestens ein Drittel der Menschen hat in dieser kurzen Zei...