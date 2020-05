Foto: Archiv

Moritz Mebel wurde 1923 in Erfurt als Kind jüdischer Eltern geboren. Seine Mutter war Mitglied der KPD und emigrierte mit ihm und seiner Schwester schon 1932 in die Sowjetunion. Im Oktober 1941 meldete sich der damals 18-jährige Medizinstudent in Moskau freiwillig zum Militärdienst und kämpfte bis zum Kriegsende in der Roten Armee gegen die Nazis. In der DDR baute Mebel das Nierentransplantationswesen auf und war von 1966 bis 1988 Professor für Urologie an der Berliner Charité. Jana Frielinghaus sprach mit ihm über seine Kriegserlebnisse und über geschichtspolitische Auseinandersetzungen der Gegenwart.

Sie haben als Rotarmist dreieinhalb Jahre gegen die Wehrmacht gekämpft, waren also direkt an der Niederschlagung des deutschen Faschismus beteiligt. Ein Grund stolz zu sein …

Ich habe viel erlebt - aber so wichtig bin ich nicht. Ich bin ein Überlebender. Von den 180 Angehörigen meiner Kompanie sind drei am Leben geblieben, und ...