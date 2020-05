Esther Bejarano, deutsch-jüdische Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau Foto: dpa/Axel Heimken

Vor knapp vier Monaten schrieb Esther Bejarano an den Bundespräsidenten. Es war kurz vor dem 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, und sie, die Überlebende dieses Vernichtungslagers, regte an, den 8. Mai zum bundesweiten Feiertag zu erklären. Der Tag der Befreiung für die einen, für die Überlebenden der Konzentrationslager; der Tag der Kapitulation für die anderen, die Mehrheit der Deutschen. Zumindest in Berlin ist der 8. Mai in diesem Jahr Feiertag; der rot-rot-grüne Senat hatte das seit Längerem vorbereitet. Solch ein Feiertag, so Bejarano, könne bedeuten, »über die großen Hoffnungen der Menschheit nachzudenken: über Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit«. Dass über einen bundesweiten Feiertag diskutiert wird, ist auch Bejaranos Autorität zu verdanken.

Esther Bejarano überlebte Auschwitz, weil sie im Mädchenorchester des KZ Akkordeon spielte. Obwohl sie das Instrument eigentlich gar nicht beherrschte. Mit ihrer Geschicht...