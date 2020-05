"Wie könnt ihr es wagen?" Menschen sind bei einer Demonstration auf dem Alexanderplatz auf den Springbrunnen «Brunnen der Völkerfreundschaft» geklettert. Foto: Christophe Gateau/dpa

Die Ereignisse auf dem Alexanderplatz am Samstagnachmittag lassen keinen Zweifel mehr daran, welche Tür die verschwörungstheoretischen Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen aufgestoßen haben. Das rechte Spektrum hat diese Demonstrationen, die im Namen der Verteidigung von Freiheits- und Grundrechten stattfinden, längst entdeckt und übernimmt dort immer mehr das Zepter. Und sie wird weder von den Veranstaltern, noch von der Polizei wirksam daran gehindert. Wenn die rechte Mobilisierung weiter zunimmt, ist davon auszugehen, dass sich Szenen wie die am Brunnen der Völkerfreundschaft wiederholen - und sich die Gewalt von rechts weiter ausbreitet. Umso wichtiger ist der antifaschistische Gegenprotest, der sowohl am 8. als auch am 9. Mai in der Innenstadt gezeigt hat, dass der Feiertag zum 75. Jubiläum der Befreiung vom Faschismus nicht von Neofaschisten und ihrem, sich unscheinbar und unpolitisch gebenden Umfeld missbraucht werden darf. »How dare you!« (Wie könnt ihr es wagen!) sollte man den rechten Fanatiker*innen frei nach Greta Thunberg entgegenschreien.