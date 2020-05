Vergesslichkeit ist eine der schönsten menschlichen Eigenschaften. Erinnert sie uns doch daran, dass wir in einem größeren Zusammenhang funktionieren und keine Inseln sind. Wer hat nicht schon einmal als Einziger in der Familie den 80. Geburtstag der Oma verpasst und dieses besondere Gefühl der sozialen Isolation genossen? Ähnlich, nur noch viel intensiver, ist diese Erfahrung nachzuerleben, wenn man auf dem Weg zur S-Bahn bemerkt, dass die Atemmaske zu Hause auf der Kommode liegt. Zwar ist es möglich, einen ganzen Abend zu vergeuden, um sich durchs Netflix-Programm zu scrollen, ohne etwas anzusehen, aber unter keinen Umständen ist Zeit, umzukehren und die Maske zu holen. Also was tun? Vergesslichkeit, das gerät oft in Vergessenheit, fördert Kreativität. Unterhose über den Kopf gezogen, macht einen passablen Ersatz, ebenso an den Seiten geschickt aufgeschnittene Socken. Sozial isoliert bleiben Sie so auf keinen Fall. Die Blicke der Fahrgäste sind Ihnen sicher. cod