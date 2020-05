Wahlhelfer sitzen in Schutzkleidung und mit Mundschutz in einem Wahllokal, während eine Wahlhelferin einen Tisch desinfiziert und ein Wähler (r) mit seinem Stimmzettel für eine Bürgermeisterwahl in Aleksandrow Kujawski am 26. April zu einer Walkabine geht. Foto: dpa/PAP/Tytus Zmijewski

Warschau. Die nach einem politischen Streit verschobene Präsidentenwahl in Polen wird laut einem Regierungssprecher voraussichtlich am 28. Juni nachgeholt. Dies sei der wahrscheinlichste Termin, sagte Sprecher Michal Dworczyk am Donnerstag dem Fernsehsender Republika. Die endgültige Entscheidung liege aber bei der Parlamentspräsidentin.

Ursprünglich sollten die Polen am 10. Mai über ein neues Staatsoberhaupt entscheiden. Um die Wahl hatte es aber einen wochenlangen Streit gegeben. Die Opposition verlangte die Verlegung, da wegen der Coronavirus-Epidemie kein Wahlkampf möglich sei und die Stimmabgabe die Gesundheit der Wähler gefährde. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS beharrte lange Zeit auf dem Termin. Die Parteiführung stieß aber mit ihrem Vorhaben, die Abstimmung ausschließlich als Briefwahl abzuhalten und dafür kurz vor dem Wahltag noch das Wahlrecht zu ändern, auf Widerstand in den eigenen Reihen. Daher wurde der Termin kurzfristig gekippt.

Am Montag verabschiedete das Parlament eine neue Änderung des Wahlrechts. Die gut 30 Millionen Wähler können selbst entscheiden, ob sie ihre Stimme im Wahllokal oder per Post abgeben können. Wer eine Briefwahl wünscht, muss dafür - ähnlich wie in Deutschland - einen Antrag stellen. dpa/nd