Deutsche brauchen Urlaub. Nach einer Auswertung seiner schönsten Urlaubsvideos hat Heiko Maas deshalb einige ausgewählte Außenministerkollegen zum digitalen Treff geladen. Es ging darum, »wie wir es so organisieren, dass sich Urlaub wie Urlaub anfühlt« und trotzdem keine neuen Infektionshotspots entstehen. Das Treffen muss sich fast wie ein echtes angefühlt haben, so euphorisch klang Maas. Aber dass sich Urlaub wie echter Urlaub anfühlt, das will gut organisiert sein. Es fängt bei der Urlaubsvorfreude an, Urlaubsessen muss wie richtiges Essen schmecken und auch Urlaubsbekanntschaften müssen sich anfühlen wie echte. Da kann viel schief gehen. Auch typische Urlaubspleiten wollen gut vorbereitet sein. Eine geklaute Geldbörse oder ein Sonnenbrand verlangen Veranstaltergeschick, und auch Leute, die in fremden Betten schlecht schlafen können, sollen ja auf ihre Kosten kommen. Freie Intensivbetten müssen deshalb weiter in ausreichender Zahl vorgehalten werden. uka