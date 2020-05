Medienberichte über die Nazipartei sind für die Nazipartei gut: kostenlose Werbung. Je größer die Reichweite des Mediums, desto besser für sie. Gegenstand der Berichterstattung der »Tagesschau«: Nazipartei schließt Nazi aus Nazipartei aus. Die »Tagesschau« nennt in ihrem Bericht die Nazipartei »Rechtsnationalisten«, was immer das sein soll, man weiß es nicht genau. Es klingt jedenfalls harmloser als »Nazis«. Den Nazi, um den es im Bericht geht, nennt sie nicht »Nazi«, sondern »umstritten«. Das ist ungefähr so, als würde Hitler in einem Medienbericht als »der umstrittene Führer« bezeichnet werden. Man wünscht sich Medien, die nicht jedes Mal, wenn ein Naziparteivertreter sich den Finger in den Hintern steckt und ihn danach öffentlichkeitswirksam in die Höhe hält, damit alle daran schnüffeln können, meinen, sie müssten den Exklusivbericht darüber als erstes bringen und diesen in einem Jargon verfassen, der klingt, als sei er von der Nazipartei abgeschrieben. tbl