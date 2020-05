Zum Pfingswochenende dürfte die Belegung in den Fernzügen der Bahn wieder ansteigen. Reicht das Konzept der Bahn, um neue Infektionsherde zu vermeiden? Foto: Peter Steffen/dpa

Überfüllte Fernzüge vor Feiertagen? Das sind Erfahrungen, die wie aus einer anderen Zeit wirken. Momentan sind die Abteile nur dürftig besetzt. Das Zugpersonal versucht, eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Reisenden hinzubekommen, wenn die Wagen dann doch etwas voller werden. So angenehm waren Bahnreisen selten, mal davon abgesehen, dass die Maske die ganze Zeit getragen werden soll. Zum bevorstehenden höheren Reiseaufkommen am Pfingstwochenende könnte es voller werden. Die Bahn passt nun ihre Buchungs-App an. Kunden der Deutschen Bahn können sich ab dieser Woche online über die Auslastung von Fernzügen informieren. Die App meldet, sobald ein Zug über die Vorabbuchungen zu mehr als 50 Prozent besetzt ist. Zusätzliche Wagen sollen auf beliebten Bahnstrecken zum Einsatz kommen.

Technik kann, sinnvoll eingesetzt, das Leben erleichtern. Die Bahn macht es vor. Es wurde an Familien gedacht, die nebeneinander Plätze buchen können, statt pauschal jeden zweiten Sitz unbelegt zu lassen. Löblich. Jetzt muss es Reisenden nur noch gelingen, die sanitären Einrichtungen nicht zu nutzen. Auch dürfen nicht zu viele Reisende in einen bereits vollen Zug zusteigen. Denn das ist weiterhin möglich. So bleibt das Infektionsrisiko hoch und die erste Gruppeninfektion eine Frage der Zeit.