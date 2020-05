Im Vergleich dazu die Suchanfragen der Deutschen nach Hotels im Ausland: Das Interesse an Österreich (minus 78 Prozent) und der Schweiz (minus 68 Prozent) ist enorm gesunken, allerdings nicht so stark wie jenes an Italien (minus 93 Prozent).

Deutsche Urlauber favorisieren in diesem Jahr folgende Bundesländer:

Bayern: 49 Prozent der Suchanfragen (Vorjahr 31 Prozent). Mecklenburg-Vorpommern: 15 Prozent der Suchanfragen (Vorjahr 14 Prozent) Baden-Württemberg: 6 Prozent der Suchanfragen (Vorjahr 7 Prozent). Schleswig-Holstein: 5 Prozent der Suchanfragen (Vorjahr 5 Prozent). Nordrhein-Westfalen: 4 Prozent der Suchanfragen (Vorjahr 5 Prozent).

Auf regionaler Ebene werden vor allem Unterkünfte im Allgäu, am Bodensee, im Schwarzwald, an der Ostsee und Nordsee gesucht. Auch Rügen, Usedom oder das Weserbergland werden relativ stark nachgefragt. nd