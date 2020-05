Hennigsdorf. Die Petition »Herr Landrat, holen Sie die Geflüchteten aus der Gemeinschaftsunterkunft in Hennigsdorf!« ist von 439 Bürgern unterzeichnet worden. Sie sollte am späten Mittwochnachmittag vor Beginn des Sitzung des Kreistags Oberhavel an Landrat Ludger Weskamp (SPD) übergeben werden. Das erklärte vorher Linksfraktionschef Vadim Reimer, der Initiator der Petition. Hintergrund der Initiative ist, dass sich im April 68 der 413 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert hatten und Teile des Asylheims bis heute unter Quarantäne stehen. nd