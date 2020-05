Nachdem dieser merkwürdige Prof. Drosten von der Charité, den vor der Coronakrise komischerweise kaum jemand kannte, wochenlang angehimmelt wurde, kommen jetzt endlich mal die kritischen Fragen. Stimmt denn das alles, was er uns da andauernd erzählt? Das wollte Deutschlands, ach was, Europas, nein, das weltweit führende Wissenschaftsmagazin »Bild« von Herrn Drosten wissen, und zwar innerhalb einer Stunde. Was ein ausgewiesenes Fachblatt schon mal verlangen darf, das sich bereits auf so brisanten Themenfeldern wie »Funktioniert Telepathie bei Facebook?« oder »Was Sie noch nicht über Kornkreise wussten« bleibende Meriten erworben hat. Dass Herr Drosten nicht antworten wollte - sehr verdächtig, wo er doch im Fernsehen innerhalb von Sekunden auf Fragen irgendwelcher Moderatoren reagiert. Und demnächst auf dem Wissenschaftsportal »Bild«: Die Erde ist eine Frisbeescheibe. Sowie: Das Gehirn ist eine Waffel. wh