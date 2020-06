Von nd

In dieser Rubrik veröffentlichen wir Ihre Denkspielvorschläge. Für jede veröffentlichte Aufgabe gibt es als Dank ein Buch (Mail- und Postadresse siehe links unten). Die heutige Aufgabe schickte uns Otto Philipp aus Rostock:

»Schnelligkeit ist eine Gabe, die man zum Mückenjagen braucht, aber nicht zum Bücherschreiben«, meinte Michail Scholochow (Literaturnobelpreis, 1965). Sinngemäß gilt dieses »aber nicht« ebenso für Mathematik, selbst in ihrer knappsten Form. Deshalb also: Achtung! Eine Uhr braucht 6 Sekunden, um »6« zu schlagen. Wie viele Sekunden braucht sie, um »12« zu schlagen? nd