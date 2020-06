Grafik: nd

Der Chemnitzer Mathelehrer Thomas Jahre stellt bei www.schulmodell.eu wöchentlich eine Aufgabe, die sich an Schüler sowie alle mathematisch Interessierten richtet. Aktuell ist das dort Nr. 643:

»Übst du Kopfrechnen?«, fragt Maria ihren Bruder. »Ja, ich addiere immer zehn aufeinanderfolgende ganze Zahlen. Ich starte zum Beispiel mit -12 und dann plus -11, plus -10, … plus -3. Oder ich starte mit -2 oder aber auch mit 100.«

1. Welche Ergebnisse liefern diese drei Beispiele, und gibt es eine Startzahl, die zum Ergebnis 0 führt?

2. Maria war das einfache Addieren zu langweilig. Deshalb suchte sie eine Formel und meint, auch eine gefunden zu haben. Sie startet also mit einer ganzen Zahl g und kommt so zu der Summe s. Wie heißt diese Formel, wie funktioniert sie oder kann es so eine solche Formel gar nicht geben?

Bei »nd.Commune« wird unter den richtigen Antworten ein Buch verlost. Zusätzlich punkten und gewinnen kann man mit seinen »Richtigen« auch noch bei: www.schulmodell.eu/unterricht/faecher/ mathematik/wochenaufgabe.html