Kinderbonus

Lesedauer: 1 Min.

Sachaufgabe für alle Kinder im Homeschooling: Die Regierung, insbesondere eine Partei, die sich als Patron der hart schuftenden, bienenfleißigen Arbeiterklasse ausgibt, will einen Kinderbonus von 300 Euro pro Kind auszahlen. Mama ist auf Kurzarbeit im Homeoffice. Papa zahlt eh keinen Unterhalt. Die Babysitterin für die Kleinste bekommt 15 Euro die Stunde. Weil alle ständig zu Hause sind, fallen zusätzliche Kosten an: Mittagessen, Strom, Wasser, Toilettenpapier. Die Druckerpatronen für die 24 Seiten, die jeden Tag an Schulaufgaben ausgedruckt werden müssen, kosten 20 Euro. Das Tablet fürs Homeschooling (immerhin gebraucht) kostete 120 Euro. Der zusätzliche Stress, die seelische Belastung, niemandem – weder den Kindern noch dem Job – wirklich gerecht zu werden: unbezahlbar. Rechne aus, welchen finanziellen Vorteil der generös gewährte Kinderbonus Eurer Familie bringt? Morgen berechnen wir dann die finanzielle Entlastung für Unternehmen in der Automobilindustrie. cod