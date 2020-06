Werdende und junge Familien in belastenden Lebenslagen können sich auch in der Corona-Krise Hilfe bei Familienhebammen und Familienkinderkrankenpflegern suchen. Trotz der bestehenden Kontaktbeschränkungen unterstützten die Fachkräfte die Familien so gut wie möglich, erklärte das Nationale Zentrum Frühe Hilfen in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Köln. Frühe Hilfen sind Angebote für Familien mit Kindern bis drei Jahre, die Schutz, Förderung und Teilhabe der Kinder sichern sollen.

Laut einer qualitativen Ad-hoc-Befragung des Zentrums finden Hausbesuche aufgrund der Ansteckungsgefahr aktuell nur eingeschränkt statt. Mehr als die Hälfte der befragten Familienhebammen und Familienkrankenschwestern sei dazu übergegangen, Schwangere und Familien mit Kindern bis drei Jahre telefonisch zu betreuen. 14 Prozent der Fachkräfte blieben per E-Mail, Videotelefonie oder Messengerdienst mit den Familien in Kontakt.