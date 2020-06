Die Deutsche Stiftung Patientenschutz verzeichnet angesichts der Debatte über intensivmedizinische Behandlungen bei schweren Corona-Krankheitsverläufen keine veränderten Einstellungen bei Ratsuchenden.

Der Stiftungsvorstand Eugen Brysch sagte gegenüber epd in Dortmund, die 2000 Anrufer bei den Patientenberatern der Stiftung seit Beginn der Corona-Krise hätten deutlich gemacht, dass sie nicht grundsätzlich eine Intensivtherapie für sich ausschließen wollen.

Viele Anrufer hätten die Angst geäußert, in einer möglichen Triage - also in einer notfallmedizinischen Überlastungs- und Abwägungssituation - keine lebensrettende Behandlung mehr zu erhalten, erläuterte Brysch. Mittlerweile schlössen sogar drei Viertel der Anrufer die Intensivtherapie nicht grundsätzlich aus.

Auch sei am Patientenschutztelefon zu bemerken, dass das Interesse an differenzierten Patientenverfügungen wächst, betonte Brysch. »Die oft propagierte Gleichung, dass an Covid-19 erkrankte Senioren einen schnellen Tod sterben wollen, ist falsch.« Im Gegenteil, die Menschen wollten mehr Aufklärung über Heilungschancen und Nebenwirkungen. epd/nd