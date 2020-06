Gemeinsam gegen den Mietenwahnsinn - 2000 Menschen demonstrieren am 20.06 in Berlin Supernova Das Leftstyle-Magazin

Gegen den Mietenwahnsinn hilft vor allem eins: Solidarität. Mehr als tausend Menschen gingen daher trotz schlechtem Wetter in Berlin auf die Straße. Proteste und Aktionen zum »housing action day« waren auch in zahlreichen anderen Städten geplant, darunter Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover, Dresden, Potsdam, Mannheim und München.