In Berlin-Neukölln gibt es jetzt eine Böhmi-Box. Nein, da sitzt nicht Jan Böhmermann drin und macht Witze per Knopfdruck. Die Böhmi-Box steht auf dem Böhmischen Platz, einem kleinen durchgentrifizierten Platz, der kürzlich verkehrsberuhigt wurde. Das ist schön, sorgt aber nicht unbedingt für weniger Lärm - im Gegenteil. Auf und neben den Tischtennisplatten, um die herum tribünenartige Bänke aufgebaut sind und wo es demnächst ein Tischtennisturnier geben wird, lässt sich an lauen Sommerabenden gut Eis essen und Bier trinken. Doch die Böhmi-Box wird erst einmal für noch mehr Lärm sorgen: Sie klingelt nämlich. Oder besser: Ein Telefon, das innen installiert wird, soll klingeln. Und zwar dann, wenn es Anwohnern zu laut wird. Sie können die Böhmi-Box anrufen. Die Hoffnung ist, dass einer der Platzhirsche den Hörer ab- und die Bitte nach Ruhe annimmt und sodann auf dem Platz durchsetzt. Ein sehr frommer Wunsch. Mal sehen, ob Glaube Hirsche vertreibt. jot