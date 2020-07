Von mim

Wie hoch wölben sich ein See mit einem Kilometer Breite sowie ein anderer mit sechs Kilometern Breite über der Ebene, die die jeweiligen beiden Ufer verbindet?

Arena - Etage - Uniform - Inbegriff - Option: Welches Wort passt nicht zu den anderen?

Magda wettet mit ihrem Bruder Justus an einem Augustapfel-Erntetag: Sie gehe zu einem 6000 Schritte entfernten Leitungsmast und wieder zurück, bevor Justus 200 Äpfel in einen Korb gesammelt habe. Allerdings: Die Äpfel liegen in einer Reihe, jeder vom anderen einen Schritt entfernt. Sie sollen einzeln zum Korb gebracht werden, der beim ersten Apfel steht, und Magda und Justus gehen gleich schnell. Wer gewinnt? mim