Von nd

In dieser Rubrik veröffentlichen wir Ihre Denkspielvorschläge. Für jede veröffentlichte Aufgabe gibt es als Dankeschön ein Buch (Mail- und Postadresse siehe links unten). Die heutige Aufgabe schickte uns Gernot Pausch aus Oldenburg:

Im Supermarkt kostet ein Kilogramm Pilze der 1. Wahl 6 Euro; in der Qualität 2. Wahl bezahlt man für die gleiche Menge 4,50 Euro. Für eine große Familienpilzpfanne braucht Vater Fred am Wochenende zwei Kilogramm. Nach dem Putzen hat er erfahrungsgemäß bei der 1. Wahl ein Fünftel, bei der 2. Wahl sogar ein Drittel weniger schmorfähiges Pilzmaterial. Welchen Kilopreis müssten 1.-Wahl-Pilze haben, damit sie für die Pilzpfanne genauso viel kosten wie Pilze 2. Wahl? nd