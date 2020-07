Liebe Leserinnen und Leser, schon zum 30. Mal jährt sich in diesem Jahr die Gründung der Neues Deutschland Druckerei und Verlag GmbH.

Einige Kolleginnen und Kollegen waren in dieser dramatischen Zeiten des Umbruchs infolge der Wende und der Vereinigung und den nicht immer einfachen Jahren nach der Wende dabei. Wenn auch bei vielen immer wieder Zweifel vorhanden waren: Wir haben es geschafft, worauf wir sehr stolz sind.

Wie war das für Sie, liebe Leserinnen und Leser. Waren es dramatische Jahre oder eine Zeit des Aufbruchs? Welche Erlebnisse haben Sie geprägt? Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben: im Guten wie im Schlechten.

Bitte schreiben Sie uns per Mail an ndcommune@nd-online.de, Kennwort: Wende oder per Post an neues deutschland, Kennwort: Wende, nd.Commune, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin. Ausgewählte Zuschriften werden wir gern veröffentlichen.

kch