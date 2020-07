Von der Senkung der Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent soll in erster Linie der Verbraucher profitieren. Foto: pa/Boris Roessler

Ab 1. Juli 2020 gibt es wieder neue Regelungen. Das Wichtigste im Überblick: Höhere Rente, weniger Mehrwertsteuer, kein Zahlungsaufschub, Lockerung des Einreisestopps, Corona-Meldepflicht, Abbiegeassistenten und vieles mehr. Mehr dazu im nd-ratgeber.

Soziales & Gesundheit: Wie funktioniert die Corona-Warn-App? – Über eine Corona-Warn-App wird seit Monaten diskutiert. Nun steht sie endlich zum Herunterladen zur Verfügung. Doch die App wirft auch viele Fragen auf, weil sie in vielen Bereichen Neuland betritt. Für den Weg aus der Corona-Krise in die Normalität hoffen viel Menschen auch auf die seit Monaten angekündigte Corona-Warn-App. Sie soll dabei helfen, die Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und zu durchbrechen. Fragen & Antworten im nd-ratgeber.

Arbeit: Bundesarbeitsgericht zum Sonderkündigungsrecht bei behinderten Mitarbeitern – Kündigungsschutz gilt nicht immer. Eigentlich genießen Schwerbehinderte einen Sonderkündigungsschutz. Doch der gilt nicht ohne Ausnahmen, wie jetzt das Bundesarbeitsgericht entschieden hat. Es kommt auf die Fristen an – und auf das Verhalten des anzuhörenden Integrationsamtes. Ausführlich im nd-ratgeber.

Wohnen: Mietrecht – Umbau auf Balkon oder Dachterrasse. Wenn es wegen der Corona gewisse Einschränkungen gibt, kann ein Urlaub auf Balkon und Dachterrasse eine Alternative sein. Dort halten sich in der Regel nur die Angehörigen eines Hausstandes auf. Und unter ihnen muss eine »soziale Distanz« nicht eingehalten werden. Der Infodienst Recht und Steuern der LBS fasst neun Urteile zusammen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen: Was ist auf Balkon, Dachterrasse oder Freisitz erlaubt? Beispiele im nd-ratgeber.

Grund und Haus: Immobilienbesitz – Was bedeutet eigentlich ein Wertgutachten? Viele Menschen wissen nicht, was ein Wertgutachten ist. Dieser Beitrag zeigt auf, was man über ein Wertgutachten wissen muss, wer ein Gutachten anfertigt und wie viel es kostet. Eine Immobilienbewertung wird benötigt, um den Wert einer Immobilie oder eines Grundstücks so genau wie möglich zu bestimmen. Durchschnittlich dauert ein Gutachten eine bis zwei Stunden, kann aber nach der Größe der Immobilie und dem Aufwand erheblich steigen. Ausführlich im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Vergebliche Prozesskosten – Bei Erbschaftssteuer können sie zurückgeholt werden. Erst kein Glück, dann noch Pech: Der Erblasser gibt zu Lebzeiten sein Vermögen weg. Ein nach dem Erbfall vom Erben angestrengter Prozess auf Rückgabe geht verloren. Schließlich versagen Finanzamt und Finanzgericht noch den Abzug der Prozesskosten bei der Erbschaftsteuer. Der Bundesfinanzhof (BFH) in München ist dem entgegengetreten, wie das höchste deutsche Steuergericht in einer Mitteilung vom 22. Mai 2020 informiert. Die Einzelheiten im nd-ratgeber.

Geld und Versicherung: Versicherungsschutz – Eine Police für das Elektrorad. E-Bikes werden immer beliebter. Doch leider sind auch schwere Unfälle und Diebstähle keine Seltenheit. Viele Fahrer verfügen nicht über einen ausreichenden Versicherungsschutz. Eine einfache Hausratversicherung ist jedenfalls zu wenig. Auf was sollte man beim Versicherungsschutz achten? Erst recht, wenn man ein Pedelec oder einen E-Scooter fahren möchte. Ausführlich informiert unser Finanzexperte im nd-ratgeber.

Verbraucherschutz: Lockerungen der Corona-Regeln in den Bundesländern – Der aktuelle Stand. Die Bundesländer können im Kampf gegen die Corona-Pandemie weitgehend in eigener Verantwortung entscheiden. Bundesweit gelten aber nach wie vor Maskenpflicht in Handel und Nahverkehr sowie Abstands- und Hygienebestimmungen. Der aktuelle Stand in den jeweiligen Bundesländern im Überblick im nd-ratgeber.