Dass Großbritannien sich mit Sanktionen über Nordkorea, Russland und Saudi-Arabien als moralische Instanz erhebt, ist eine Dreistigkeit. Ein Land mit solch einer Kolonialvergangenheit, für die man sich nie entschuldigt hat und deren Erbe ein Großteil der Außenpolitik bestimmt, hat dazu kein Recht. Vor allem dann nicht, wenn die Aktion offensichtlich mehr der Selbstinszenierung dient als irgendeiner Form von Gerechtigkeit. Beispiel Saudi-Arabien: London belegt nun Saud al-Qahtani, Ex-Berater des Königshauses, und Ahmed al-Asiri, Ex-Vizegeheimdienstchef, wegen des Mordes am Journalisten Jamal Khashoggi mit Sanktionen. Nicht jedoch Kronprinz Mohammed Bin Salman, der für die brutale Tötung des Journalisten verantwortlich ist und die beiden Sanktionierten längst geschasst hat, um sein eigenes Gesicht in der Affäre zu wahren.

Unwahrscheinlich ist deshalb auch, dass Luxusimmobilien in London nun nicht mehr von »den Henkern der Diktatoren« aufgekauft werden können, wie von Außenminister Dominic Raab stolz angekündigt. Denn in Saudi-Arabien sind die wahren Henker noch an der Macht, und neue Handlanger, um die Drecksarbeit zu erledigen und sich dann per Penthouse auf der Kings Road zu belohnen, haben sie schon längst gefunden.