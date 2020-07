Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Montag die Suche nach einem 31-Jährigen fortgesetzt, der vier Polizisten in Oppenau im Schwarzwald bedroht und ihnen ihre Dienstwaffen abgenommen hatte. Der Mann ohne festen Wohnsitz war nach der Tat am Sonntagmorgen in den Wald geflüchtet. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

In Oppenau in Baden-Württemberg ist ein Großaufgebot der Polizei weiter auf der Suche nach dem 31-jährigen Yves Etienne Rausch, der am Sonntag vier Polizisten entwaffnet worden war. Wie die Polizei auf einer Pressekonferenz am Dienstag mitteilte, hatte sich der vorbestrafte Rausch unerlaubt in einer Hütte aufgehalten und zeigte sich beim Eintreffen der Polizei zunächst kooperativ. Rausch sei »amtsbekannt« und gelte im Ort als seltsame Person und »Waffennarr«. Zwei Streifenwagenbesatzungen konnten Rausch zunächst zur Herausgabe einer Weste mit Patronen, eines Speeres und eines Bogens überreden. Kurz darauf habe der Mann jedoch eine Waffe gezogen und einen Polizisten bedroht. Die Beamten stuften die Bedrohungslage als ernst ein und legten ihre Waffen ab, um einen gefährdeten Kollegen aus der Schusslinie zu bringen. Rausch nahm dann die Dienstwaffen der Beamten an sich und ist seither flüchtig.

Nach Darstellung der Polizei Offenburg lebt Rausch seit Monaten im Wald, nachdem er zunächst seinen Job und dann seine Wohnung verloren hat. Er gelte als »Waldgänger« und verfüge über dezidierte Ortskenntnis. »Der Wald ist schlichtweg sein Wohnzimmer«, beschrieb der Polizeichef von Offenburg die Probleme bei der Suche. Rausch habe nach bisherigen Erkenntnissen keine politischen Ambitionen. Hinweise auf antisemitische oder rassistische Straftaten aus dem Jahr 2004 würden aber geprüft. dal