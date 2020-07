Die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland führt seit dem 15. Juni 2020 wieder Präsenzberatungen durch. Dafür ist eine Terminvereinbarung unter (0800) 10 00 48 090 notwendig. Vorsprachen ohne vorherige Terminvereinbarung sind leider nicht möglich.

Zum Beratungstermin ohne Begleitung kommen - Ausnahmen Betreuer und Übersetzer

Es wird außerdem darum gebeten, allein zu den Terminen zu kommen. Eine Begleitung ist nur in begründeten Ausnahmefällen, zum Beispiel durch einen Übersetzer oder einen Betreuer, möglich.

Weiterhin angeboten werden Beratungen und Antragsaufnahmen am Telefon. Auch für diese kann unter der oben genannten Telefonnummer ein Termin vereinbart werden. Anträge können außerdem via eService der Deutschen Rentenversicherung unter www.deutsche-rentenversicherung.de bequem von zu Hause aus gestellt werden.

Die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland betreut insgesamt 2,1 Millionen Versicherte und zahlt monatlich rund 1,5 Millionen Renten aus. Mit ihrem Beratungsnetz ist sie in allen Fragen der gesetzlichen Rente, Rehabilitation und Altersvorsorge Ansprechpartner in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und als Verbindungsstelle zu Ungarn, Bulgarien und der Ukraine auch bundesweit. Darüber hinaus ist sie Träger einer Rehabilitationsklinik in Göhren. DRV/nd