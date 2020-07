Der erste Probelauf für den neuen Berliner Flughafen BER Anfang Juli musste abgebrochen werden. Zweimal heulte die Sirene, ohne dass der Auslöser für den Feueralarm erkennbar war. Man muss deshalb nicht hämisch lachen - dafür sind Probeläufe schließlich da. Dass aber auch ein erfolgreicher Probelauf nicht immer dazu führen muss, dass schließlich der Betrieb rundläuft, hat uns nun Mallorca gelehrt. Im Juni durften dort mehrere Tausend deutsche Urlauber beweisen, dass ein Balearen-Besuch wieder möglich ist. Die Gäste scheinen sich den Coronaregeln entsprechend verhalten zu haben: Mallorca durfte auch für den Rest der Welt öffnen. Bis vergangene Woche Hunderte deutsche und britische Touristen - wer auch sonst - sich am Ballermann wieder die Kante gaben, als seien Teile der Welt nicht noch immer pandemiegebeutelt. Letztlich hat die ballermannsche Coronaparty zum gleichen Ergebnis geführt wie der Probelauf am BER: Abbruch. Wenigstens für die nächsten zwei Monate sind die Lokale an der Playa de Palma sowie in Magaluf geschlossen. jot