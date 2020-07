Ist es Ihnen schon aufgefallen? Es fehlt etwas. Etwas, das um diese Zeit immer zu hören war: Klagen übers Wetter. Weil es den Bäumen guttut, erträgt man nun stoisch den frostigen Wind, der kräftig mal aus dieser, mal aus jener Richtung bläst. Weil der Borkenkäfer bekämpft werden muss, behält man die Bemerkung für sich, dass es wohl wieder nichts wird mit einem Ausflug an den Badesee. Weil immer jemand sagt, er habe gelesen, dass der Regen noch längst nicht ausreicht, schweigt man still und zieht den Kauf von Gummistiefeln in Erwägung. »Ich finde es ja eigentlich gut, wenn es regnet, aber ausgerechnet heute ...«, lautet die Maximalkritik. Schließlich haben wir zwei Dürrejahre hinter uns, und die Bauern freuen sich. Plötzlich werden Diskussionen darüber geführt, ob das Wetter früher um diese Zeit nicht meistens genauso gewesen sei. Solche Gespräche finden allerdings, coronabedingt, im Freien statt und müssen, noch bevor definiert wurde, was genau mit »früher« gemeint ist, abgebrochen werden. Es ist einfach zu kalt. Und laut Wetter-App fängt es auch gleich an zu regnen.rst