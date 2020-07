Wenn einem gerade der ganze Laden um die Ohren zu fliegen droht - dann ist der Wunsch nach einer kleinen Auszeit nur allzu menschlich und verständlich. Die einen gehen Holz hacken, die anderen starren Löcher in die Luft ... und manch einer isst dann eben was. Und das kann dann schon mal Frustfressen sein, weil es nicht vorwärtsgeht mit den Kollegen: Die einen könnten, aber sie wollen nicht; die anderen wollen zwar, aber wenn sie könnten, müsste man sich ja gar nicht treffen. Die aus der östlichen Abteilung stören sich an der Hausordnung, die aus dem Westflügel sind schon gar nicht mehr dabei, sprachlich sind solche Sitzungen eh schon ein einziges Kauderwelsch, aber derzeit noch viel mehr - haben sie schon einmal versucht, Lettisch oder Ungarisch durch Stoff genuschelt zu verstehen? Nee, da muss man mal raus, erst verschwindet der lettische Kollege, dann der aus Malta, beide sind der belgischen Kollegin gefolgt, die sich hier schließlich auskennt - und so treffen sich die Brüsseler Spitzen dann an der Straße auf ne Tüte Pommes. Der Genussgipfel beim EU-Frustgipfel. stf