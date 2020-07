Doch der Kampf um geschlechtergerechte Sprache auf Formularen geht weiter. Nachdem das Bundesverfassungsgericht (Az. 1 BvR 1074/18) eine entsprechende Beschwerde nicht zur Entscheidung annahm, zieht Klägerin Marlies Krämer nun vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR).

»Ich gebe nicht auf, bis das Rennen gelaufen ist«, sagte die Frauenrechtlerin. Sie hatte sich gegen die Praxis gewandt, dass Sparkassen in ihren Vordrucken und Formularen keine weiblichen Personenbezeichnungen wie »Kundin« oder »Kontoinhaberin« verwenden.

Das höchste deutsche Gericht wies die Klage wegen Mängeln in der Begründung ab. Damit bleibt die Welt der Formulare bis auf Weiteres männlich. Über die rechtliche Frage entschied das Gericht nicht inhaltlich.

2018 war die Frau aus dem Saarland bis vor den Bundesgerichtshof gezogen. Der BGH entschied, dass das sogenannte generische Maskulinum im Sprachgebrauch üblich sei und keine Geringschätzung gegenüber Menschen anderen Geschlechts zum Ausdruck bringe. Die Form werde auch in vielen Gesetzen und selbst im Grundgesetz verwendet.

Dass ihre Verfassungsbeschwerde nun gar nicht erst zur Entscheidung angenommen wurde, findet sie empörend. »Für mich hört sich das an wie an den Haaren herbeigezogen.« Bezeichnend sei überdies, dass die Ablehnung von drei männlichen Verfassungsrichtern unterzeichnet worden sei. Nachdem in Deutschland alle Rechtswege ausgeschöpft wurden, zieht sie nun vor den EGMR. dpa/nd