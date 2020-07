Dass es irritierenderweise unmittelbar nach dem 9. Mai 1945 schlagartig keine Nazis mehr gab in Deutschland, weiß man ja. Viele von ihnen sollen angeblich, so heißt es, nachträglich in die sogenannte innere Emigration gegangen sein. Oder konnten sich ärgerlicherweise am Morgen des 10. Mai plötzlich nicht mehr an die vergangenen zwölf Jahre erinnern. (Übrigens ein Krankheitsbild, das seinerzeit hierzulande erschreckend weit verbreitet war.) Von heute auf morgen wurden sie - so blitzschnell, dass die Umstehenden praktisch gar nicht die Zeit hatten, es zu bemerken - zu braven Sozial-, Christ- oder Freidemokraten. Dass, wie vor über 70 Jahren, am 10.3.1950, geschehen, mal ein nach wie vor überzeugter Nazi wie Wolfgang Hedler, damals ein fraktionsloser Abgeordneter, von Herbert Wehner (SPD) förmlich aus dem Bundestag geprügelt wurde, dürfte eine Ausnahme gewesen sein. Man stelle sich das heute einmal vor, wie der Abgeordnete Heiko Maas (SPD) Alexander Gauland unter Aufbietung sämtlicher ihm gebliebener sozialdemokratischer Kraft aus dem Bundestag streichelt.tbl