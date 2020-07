Eltern, deren Kind ein Klinikaufenthalt bevorsteht, finden im Internet weitere Informationen rund um das Thema. Zum Beispiel gibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf ihrem Portal kindergesundheit-info.de diverse Tipps und Hinweise.

Auch das »Aktionskomitee Kind im Krankenhaus« (AKIK) möchte Eltern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Es bietet unter anderem ein Malbuch an, mit dem Kinder spielerisch an das Thema herangeführt werden. Darin sind Informationen zum Krankenhaus und eine Ausmalgeschichte für Kinder enthalten. Das Buch ist für einen Euro plus Versandkosten über die Bundesgeschäftsstelle erhältlich. Ebenfalls dort kann für größere Kinder ein Comic bestellt werden (2,50 Euro plus Versandkosten). Die Bildergeschichte soll Kinder auf einen Krankenhausaufenthalt vorbereiten. Darin werden unter anderem Fragen wie: »Wie funktioniert eine Narkose?« kindgerecht beantwortet. Die Bestelladresse lautet: info@akik.de; weitere Informationen unter: www.akik.de. nd