Unsere Zeit steht in den Sternen - Tag für Tag, Jahr für Jahr. Ihr Ablauf ist gleichmäßig. Vier Jahre sind vier Jahre. Alle Ereignisse unserer Geschichte spielen sich zu einem bestimmbaren Zeitpunkt oder in einem bestimmbaren Zeitraum ab. Es gibt aber Zeiten, die ereignisreicher sind als andere. Die 1973 in Düsseldorf geborene Historikerin Kristina Spohr hat einen dieser besonders verdichteten Zeiträume für ihr monumentales Vier-Jahre-Buch gewählt. Es geht um die »Neuordnung der Welt« 1989 bis 1992.

Einige Länder wie die Sowjetunion, Jugoslawien oder die Tschechoslowakei sind in diesem Zeitraum auseinandergebrochen, andere - Deutschland - haben sich vereinigt oder aus Zerfallsprodukten neu definiert, so die baltischen Länder. Einige der Hauptakteure der Umbruchszeit haben die Bühne verlassen müssen. Der einstige Hoffnungsträger Michail Gorbatschow wurde nach einem Putsch von seinem Rivalen Boris Jelzin verdrängt, George W. Bush wurde von den US-amerikanischen Wählern und Margaret Thatcher von ihrer eigenen Partei in den Ruhestand geschickt. Am Anfang hatte die Verheißung von Frieden und Freiheit gestanden. Die Golfkriege und der Jugoslawienkrieg ließen die Träume zerplatzen.

Kristina Spohr blickt den Akteuren über die Schulter. Die in Cambridge promovierte Autorin hat akribisch in Archiven geforscht, diverse Quellen aufgeschlüsselt und das alles zu einer großartigen Erzählung zusammengefügt, die das ganze Ausmaß der »Neuordnung der Welt« erfasst. Sie beweist mit ihrem schon jetzt als Standardwerk anerkannten Buch, dass durchaus Persönlichkeiten, früher sagte man »Männer«, Geschichte machen. Und dass die weitreichende Neuordnung nur durch persönliche Beziehungen dieser Staatsmänner zueinander möglich war. Vertrauen war (und ist noch heute) die Basis für mehr oder weniger einvernehmliche Veränderungen. Wo dieses Vertrauen fehlte oder schwand, ging es nicht weiter. Kristina Spohr ist nicht blauäugig. Sie blickt in die »tiefen Taschen« von Helmut Kohl, der mit seiner Scheckbuchdiplomatie alle schmierte. Die Autorin beziffert die Dollar- oder D-Mark-Wünsche der Sowjetunion und der aus deren Imperium ausbrechenden osteuropäischen Staaten. Aber auch die Kosten der damaligen Kriege gegen Iraks Diktator Saddam Hussein, welche die USA auf ihre »Freunde« abwälzten. Sie benennt das hohe Haushaltsdefizit der Vereinigten Staaten von Amerika; die Rezession war der Hauptgrund für die Abwahl von Bush senior, dem als demokratischer Präsident Bill Clinton folgte.

Zwei Landkarten auf dem Vor- bzw. dem Nachsatz des Buches zeigen die Dimension der Neuordnung der Welt: Die eine skizziert die Umrisse der feindlichen Blöcke im Kalten Krieg, die andere den Beginn des sogenannten »Pazifischen Jahrhunderts«, die Welt im neuen Millennium. Auf ihr sind die Staaten rot markiert, deren größter bzw. zweitgrößter Handelspartner China ist; sie sind auf fast allen Kontinenten zu finden. Und zu ihnen gehört auch Deutschland.

Die heutige Welt ist ohne die von der Autorin meisterhaft beschriebene »Neuordnung« nicht zu verstehen. Das Original dieses hervorragenden Buches ist auf Englisch erschienen, denn es geht die ganze Welt an. Und abgesehen von der politischen Brisanz und dem historischen Erkenntnisgewinn beschert diese Publikation auch hohen Lesegenuss. Gut gewählte Anekdoten sorgen immer wieder für kurzweilige Entspannung im faktenreichen Stakkato der Ereignisse. Alles ist quellenbelegt, und selbst manche Fußnote enthält noch interessante Details. Für diejenigen, die diese beschriebenen vier Jahre selbst miterlebt haben, ist dieses Buch gewiss eine Erinnerungsstütze. Und für die Nachgeborenen bietet Kristina Spohrs »Wendezeit« einen Schlüssel zum Verständnis ihrer Zeit.

Kristina Spohr: Wendezeit. Die Neuordnung der Welt nach 1989. A. d. Engl. v. Helmut Dierlamm u. Norbert Juraschitz. DVA, 976 S., geb., 42 €.