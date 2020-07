Heute mal nichts müssen: keine Deppen darauf hinweisen, dass sie ihre Maske nicht oder falsch tragen; keine überflüssigen Politikdiskussionen mit obenrum Unterbelichteten führen; die schrille Dauerhysterie in den sogenannten sozialen Netzwerken ignorieren; die omnipräsenten blinkenden Werbebotschaften ausblenden; sich nicht am aggressiven Geschrei und Gerempel in den öffentlichen Verkehrsmitteln beteiligen; auf alle Arten von »Events«, allen Sportquatsch und andere Sorten der Volksbelustigung pfeifen; keine Imbiss- oder andere Fressbuden aufsuchen; nichts kaufen, nicht dauertelefonieren, nicht rennen. Heute vielleicht einfach mal: die Fenster öffnen, sich in den Ohrensessel setzen, eine alte Schallplatte auflegen aus der Zeit, als es noch ein paar Menschen gab, die Verstand und Geschmack hatten. Und dann dem Vorbild Lee Hazlewoods folgen, den wir gerade singen hören: »Bring me water short and scotch tall / A big long black cigar that ain’t all / Hang me a hammock between two big trees / Leave me alone, damned! Let me do as I please.« Ja, das wäre doch mal was. tbl