Oh Du Schöne, oh Du Grausame. Du kannst vergehen und zerrinnen. Mensch kann dich verplempern, genießen, sparen, vergeuden, stoppen oder schlicht vergessen. In dieser anstrengenden Phase des Spätkapitalismus allerdings hat eine Deiner Eigenschaften die Überhand gewonnen. Es wurde zur Maxime erklärt, Dich zu kontrollieren, Dich einzuteilen, ja, Dich zu knechten. Oh Zeit, Du hast nichts mehr von Deiner Selbstbestimmtheit. Der Mensch lernt früh, Dich zu beherrschen. Eine Drogeriekette verkauft seit Kurzem ein Gerät, das einer Ampel nachempfunden ist, mit dem schon Kinder lernen, über Deine Vergänglichkeit zu bestimmen. Mathe: zwei Stunden. Chinesisch: zwei Stunden. Die Aufgaben 2 a bis f in »BWL für Kinder«: 45 Minuten, 28 Sekunden. Fernsehgucken: 25 Minuten. Zuneigung der Eltern: drei Minuten. Mit dem Gerät trainiert der gehetzte Jetztmensch kleine Wesen, Dir das zu rauben, was Dich doch mit ihnen verbindet: Die Unschuld. Grün, gelb, rot. Das sind die Parameter, die das Leben bestimmen. Das kann einem nicht früh genug eingebimst werden. cod