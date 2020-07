Foto: dpa/Eurokinissi

Bonn. An den deutschen Flughäfen wird es künftig Corona-Teststellen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten geben. Sie sollen sich dort kostenlos auf das Virus testen lassen können, wie die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Freitag nach Beratungen mit ihren Kollegen aus Bund und Ländern in Bonn sagte. Auch für Rückkehrer aus Nichtrisikogebieten sollen Corona-Tests künftig kostenlos sein, allerdings nicht direkt bei der Einreise angeboten werden.

Kalayci bezeichnete das Risiko, dass durch Urlaubsreisen Infektionen nach Deutschland eingeschleppt würden, als »sehr hoch«. Einige Bundesländer berichteten bereits von steigenden Fallzahlen, die auf Reiserückkehrer zurückzuführen seien. Die Senatorin verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass bei der Rückkehr aus einem Risikogebiet nach wie vor eine zweiwöchige Quarantäne vorgeschrieben sei. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte, alle Reiserückkehrer könnten sich künftig binnen drei Tagen nach der Einreise testen lassen.

Nicht nur für Flugreisende aus dem Ausland, sondern auch für den grenzüberschreitenden Verkehr mit Schiff, Bus und Bahn werden laut Kalayci Aussteigekarten wieder eingeführt. Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland komme, müsse eine solches Formular ausfüllen und abgeben.

Außerdem verständigten sich die Gesundheitsminister demnach darauf, dass »in grenznahen Einreisepunkten« des Straßenverkehrs »stichprobenartige Kontrollen« durchgeführt werden. Wenn dabei herauskomme, dass jemand aus einem Corona-Risikogebiet komme, werde auf die Quarantänepflicht hingewiesen.

Kalayci betonte, ein Corona-Test bei der Rückkehr aus dem Urlaub sei »nur eine Momentaufnahme«. Sie gehe davon aus, dass das medizinische Personal bei der Testung darauf hinweise, dass die Untersuchung womöglich nach einigen Tagen wiederholt werden solle.

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hatte zuvor erklärt, er halte Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten für sinnvoll - eine Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen lehnte er jedoch ab. »Wer sich einen Urlaub im Risikogebiet leistet, muss auch den Corona-Test selbst bezahlen«, sagte Montgomery der »Passauer Neuen Presse«. »Generell sind solche Tests sinnvoll«, fügte er hinzu. Allerdings könne man nie alle Rückkehrer aus allen Risikogebieten erreichen. Agenturen/nd