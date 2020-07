Playa de Palma: Schinkenstraße mit Bierkönig sind nach 23 Uhr Corona-bedingt geschlossen, wegen hirnloser Covid-Ignoranten. Foto: imago images/Chris Emil Janßen

Mallorca hat ausgekotzt. Vorerst zumindest. Nach den jüngsten Exzessen deutscher und britischer Urlauber auf der Baleareninsel sollen sämtliche Lokale am Ballermann dichtbleiben, zunächst für zwei Monate. Ganz unabhängig von den Corona-Abstandsregeln, die auf der Saufmeile sträflich vernachlässigt wurden, standen die Ausschweifungen junger Feierwütiger bei Anwohnern ebenso wie bei arrivierteren Touristen schon seit längerem in der Kritik. Zu viel Müll, zu viel Lärm, zu viel schwallartig auf den Asphalt beförderter Mageninhalt. Doch auch in Deutschland schlägt größeren Feiern über die hygienischen Bedenken hinaus ein viel grundsätzlicheres Misstrauen entgegen. Erst recht nach den bundesweit diskutierten Chaosnächten von Stuttgart und Frankfurt am Main, denen jeweils eine aus dem Ruder gelaufene Freiluftsause voranging.

Was ist nur aus der Festkultur geworden, dass ein Begriff wie »Partyszene« nach irgendetwas zwischen »Hannibal ad portas« und Hunnenüberfall klingt? Stuttgarts (katholischer) Stadtdekan Christian Hermes zum Beispiel sprach angesichts der Schaufensterbrüche von »muskelbepackten Horden«, die sein pietistisches Weltdorf »zusammengehauen« hätten. Dabei stand das englisch-französische Lehnwort »Party« doch einmal für jugendliche Freiheit und lockeres Beisammensein, für Spaß und Tanz und Sex, beflügelt von den neuen Subkulturen der Nachkriegszeit wie dem Rock’n‘Roll und später der Hippie-Bewegung.

Wüst und weinselig

Groß- beziehungsweise gutbürgerliche Traditionen wie das Bankett sahen demgegenüber ziemlich altbacken aus. Als »dezentralisierte Geselligkeit« hat der Historiker Bodo Mrozek den sozialen Umschwung der Festpraxis in der Nachkriegszeit beschrieben. Eine starre Sitzordnung, die früher der Gastgeber festgelegt hatte, verschwand - meist saß man überhaupt nicht mehr, sondern stand oder hockte auf dem Boden. Auch schriftliche Einladungen oder Formalitäten wie eine vorgeschriebene Kleiderordnung fielen peu à peu weg. In den folgenden Jahrzehnten hat sich dieser Abbau der Feierregularien immer weiter fortgesetzt und eine Karriere als aufgestiegenes Kulturgut hingelegt. »Im Zuge des Jugendkults«, bemerkt Mrozek, »strahlten solche Innovationen auf die Erwachsenengesellschaft ab, der die Teenager-Kultur als Avantgarde gesellschaftlicher Entwicklung galt.«

Trotz dieser Akzeptanz wohnt der Party stets Konfliktpotenzial inne. Zumindest der jugendlichen Feierlaune reichte es irgendwann nicht mehr, im elterlichen Heim die Möbel an die Wände zu rücken und Elvis aufzulegen. Der Wille zum Fest drängte nach größeren, öffentlichen Räumen. Damit war Streit vorprogrammiert. »(You Gotta) Fight for Your Right (to Party!)« - der ironische Schlachtruf der Beastie Boys aus dem Jahre 1986 hätte sich schon ein viertel Jahrhundert früher in München als Kampfhymne geeignet. Damals lösten fünf musizierende Jugendliche mit einem spontanen Straßenkonzert die »Schwabinger Krawalle« aus. Gegen ihre Festnahme formierte sich breiter Widerstand, der in einer gewaltsamen Polizeiaktion, zum Teil mit berittenen Kräften, niedergeprügelt wurde. Unter den Protestierenden befand sich auch ein gescheiterter Gymnasiast namens Andreas Baader. »In einem Staat, wo die Polizei mit Gummiknüppeln gegen singende junge Leute vorgeht, da ist etwas nicht in Ordnung«, soll der spätere RAF-Protagonist damals gesagt haben.

Bei aller Kritik an überzogenen Maßnahmen der Exekutive bleibt die Frage nach dem Grenzverlauf zwischen Party und Krawall der schwierigste Teil des Problems. Denn das kurzfristige Über-die-Stränge-Schlagen bildet einen integralen Bestandteil in der Geschichte menschlicher Feierlichkeiten. Hemmungslose Trinkspiele, die man heute auch als Komasaufen bezeichnen würde, sind bereits aus dem Altertum überliefert. Trotzdem ist dieser Exzess lediglich ein Pol in der stets spannungsreichen Grundstruktur des Festes. Auf der anderen Seite steht die Kontrolle des Unkontrollierbaren. So wüst und weinselig etwa die Gelage im antiken Athen gewesen sein mögen, sie basierten stets auf einem staatlich-priesterlich festgelegten Kodex: Prozessionen und Opfer an die Götter gehörten ebenso dazu wie Festvorsteher, die das Mischungsverhältnis von Rebensaft und Wasser überwachten. Vor allem aber schrieb ein religiöser Kalender vor, an welchem Tag des Jahres man zu Ehren welcher Gottheit die Sau rauslassen durfte.

Parallel zur zügellos-gezügelten Doppelnatur des Feierns erkennen Wissenschaftler auch zwei unterschiedliche Ursachen, derentwegen wir auf die Pauke hauen. Es gibt ein affirmatives und ein negatives Feiern. Gute und böse Feste, wenn man so will. Der erste Fall - der Philosoph Josef Pieper nannte ihn die »Zustimmung zur Welt« - betont die gelungene Kommunikation, das private Kennenlernen oder das berufliche Netzwerken. Fall zwei dagegen nutzt das Feiern als Ventil für Stress- beziehungsweise Frustabbau, was schlimmstenfalls in der Notaufnahme oder auf der Polizeistation endet. Auch letzteres ist eine anthropologische Konstante, schließlich hat fast jeder schon mal seinen Liebeskummer im Alkohol ertränkt.

Zum Fest gehört ein Moment des Verschwendens, der Verausgabung der ökonomischen Mittel wie der eigenen gesundheitlichen Ressourcen, die man mit legalen und weniger legalen Drogen gezielt aufs Spiel setzt. Bereits vor dem Shutdown am Ballermann standen die Balearen für eine tief gesunkene Festkultur, die das Gleichgewicht zwischen Exzess und Reglement verloren hat: mit Sangria aus Eimern und testosterongesteuerten Blowjob-Wettbewerben. Krassestes und aktuellstes Beispiel sind die Corona-Partys hirnloser Covid-Ignoranten.

Frust und Verachtung

Doch der Unmut, weshalb jemand zur Wodkaflasche greift, resultiert nicht nur aus privater Enttäuschung. In Stuttgart und Frankfurt erlebte man auch ein Frustfest der gesellschaftlich Abgehängten. Nicht die ausgeflippten Zecher, sondern die ganze Stadt erwachte nach der destruktiven Orgie mit Katerkopfschmerz. Scherben und andere Feierabfälle auf den Straßen sind die soziale Quittung für den neoliberalen Wandel im Partywesen. Begonnen hat diese Entwicklung in den 90ern, als der Techno aus der Unschuld der Subkultur heraustrat, um jugendliche Freizeitbedürfnisse radikaler als früher zu kommerzialisieren. Weniger privilegierte Teenager weichen nicht zuletzt deshalb auf öffentliche Plätze aus, weil sie sich die Eintrittspreise in den angesagten Clubs und Bars nicht leisten können. Rausschmeißer, die beim Einlass Racial Profiling betreiben, sorgen für ein weiteres Ausschlusskriterium. Und an den guten alten Partykeller ist sowieso nicht mehr zu denken, seit Gentrifizierung den urbanen Raum für Geringverdiener gnadenlos verknappt hat. Am Ende ist das Erbrochene auf dem Bürgersteig auch Ausdruck einer Verachtung für das System.