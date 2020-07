Lange hat er die Fernsehsendung »rbb-Gartenzeit« moderiert. Man dürfte ihn also für einen sogenannten Experten halten, was Hellmuth Henneberg inzwischen auch ist. Aber anfangs hat er, wie er bekennt, »Handgriffe vor der Kamera demonstriert«, die er »nie zuvor selbst erprobt hatte«. Wie ein »Neulehrer« habe er »das bis zum Vorabend angelesene Wissen referiert«. Das änderte sich mit der Zeit, und die Pflanzen veränderten sozusagen sein Leben. »Die Entdeckung, dass Garten meine eigentliche Berufung ist, gehört zu meinen stärksten Impulsen, die ich nach meinem 45. Lebensjahr empfangen habe.«

In einem Dorf in der Niederlausitz hat er ein Refugium gefunden. »Garten ist eine Beziehung«, schreibt er, »das, was zwischen den Dingen und mir passiert«. So werden Gartenliebhaber in diesem Buch zwar manches über Obstbäume und Hortensien finden, über rote Rosen und frühen Frost, über Schnecken und auch über die Täuschung, den Topinambur einfach für eine unschuldige gelbe Blume zu halten - aber hauptsächlich geht es dem Autor um anderes: um Lebenskunst.

Dafür braucht es zweierlei: Muße und Tätigsein. Ein Garten hält in Bewegung, die zugleich etwas Meditatives haben kann. Man ist ganz bei sich und zugleich ganz nah bei den stummen Wesen, die wir Pflanzen nennen. Henneberg gönnt ihnen ein Eigenleben, freut sich geradezu, wenn sie »wandern«. Er fühlt sich ein, kommuniziert auf seine Weise mit ihnen, notfalls indem er eine Säge in den Kirschbaum hängt. Der Nachbar hatte es ihm geraten, und der Trick funktionierte sogar. Überhaupt, die Nachbarn: Leser aus der Stadt werden sich wundern, was in Hennebergs Dorf so alles los, was für einen Zusammenhalt, was für eine fröhliche Gemeinschaftlichkeit es dort gibt. Die hat unsereins verloren - keine Zeit. Schau aus dem Fenster: Da steht der alte Birnbaum, macht sich in aller Ruhe für den Winter bereit. Und blättere in diesem Buch, freu dich daran, wie liebevoll es gestaltet ist. So schön sind die Bilder von Ulrike Spang, dass man sie immer wieder betrachten mag.

Hellmuth Henneberg: Die Stunde des Gärtners. Verlag Natur + Text, 96 S., geb., 14,90 €.