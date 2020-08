Am Morgen las Herr Mosekund beim Frühstück einen Artikel über Betongold, die absolut sichere und gewinnversprechende Geldanlage in Immobilien. Am Mittag, nachdem der Postbote da gewesen war, holte er ein Werbefaltblatt aus dem Briefkasten, in dem ihm dringend empfohlen wurde, seine Ersparnisse in ein lukratives Bauvorhaben zu stecken. Am Nachmittag geriet er beim Spaziergang mit einem Freund in Streit, weil dieser ihm vergeblich auseinandersetzte, wie riskant es für Laien ist, ihr Geld irgendwelchen Scharlatanen zu überlassen. »Sie sind wirklich ein Betonkopf!«, rief der Freund schließlich erbost. Wo er recht hat, dachte Herr Mosekund am Abend, als er hoffnungsfroh überschlug, welche Summe er erübrigen könnte, hat er recht.