Fehlbesetzte

Von Claudia Krieg

Lesedauer: 2 Min.

Das ABC politischer Zeichensetzung beherrscht der sozialdemokratische Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Martin Hikel, recht gut. Die Ernennung der Journalistin Güner Yasemin Balci zur Integrationsbeauftragten des von ihm regierten migrantisch geprägten Bezirks ist eine klare Ansage: Die 44-jährige Balci gilt seit diversen TV-Beiträgen über den Ex-SPD-Rechtsaußen Thilo Sarrazin im Zusammenhang mit dessen 2011 erschienenen Buch »Deutschland schafft sich ab« als dessen Unterstützerin. Ihre unverhohlene Bewunderung für einen bekennenden Rassisten hat ihr einen Bekanntheitsgrad verschafft, der ihr den Start in die neue Aufgabe nun vermiesen könnte.

Dabei könnte man es auch als Erfolgsgeschichte lesen: Balci ist geborene Neuköllnerin, studierte als »Gastarbeiterkind« Literatur- und Erziehungswissenschaften und arbeitete zeitweise in einem Modellprojekt zur Gewalt- und Kriminalprävention im Rollbergviertel sowie in einem Mädchentreff für Jugendliche aus türkischen und arabischen Familien. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wurden auch ihre 2008 und 2010 erschienenen Bücher »Arabboy« und »Arabqueen« als »Milieu-Romane« rezipiert und anerkannt. Es gibt Gruppen wie den Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg, der Balcis Ernennung als »politisches Signal« begrüßt. Aber als welches? Der Migrationsrat Neukölln wurde bei der Besetzung der Stelle der Integrationsbeauftragten nicht beteiligt. Linke und Grüne im Bezirk kritisieren Hikels »Buschkowsky-Kurs«. Und am vergangenen Freitag wurde Thilo Sarrazin unter anderem wegen seiner islamfeindlichen Thesen, die man landläufig in jedem AfD-Kreisverband finden kann, aus der SPD ausgeschlossen. Wenn Sarrazin als Wegbereiter für den salonfähigen antimuslimischen Rassismus dieser Zeit gilt, in welche Richtung weist dann die Ernennung Balcis?