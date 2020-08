Würselen und Aachen sind zwei Orte, in denen es sich leben lässt, beide liegen sie am Westrand des Rheinischen, und das allein sorgt unweigerlich für eine gewisse Nähe ihrer Einwohner. Doch analysieren nun die Medien, Würselen und Aachen lägen zu nahe beieinander, und durch die Blume soll damit eine Schicksalsgemeinschaft zweier Politiker angedeutet werden: Martin Schulz aus Würselen und Armin Laschet aus Aachen nämlich. Der eine war Kanzlerkandidat der SPD, und der andere will es für die CDU werden. Laschet, Ministerpräsident von Würselen und Aachen und aller sich darüber hinaus erstreckenden Ländereien, sackt gerade in der Wählergunst ab, und das war 2017, vor der letzten Bundestagswahl, auch Martin Schulz’ Schicksal. Laschet habe in der Coronakrise versagt, heißt es, und nun hat er den Salat. Viel bessere Krisenmanager seien der Söder in München und der Spahn in Berlin. Sogar der Merz, der gegen Corona gar nichts gemacht hat, liegt in den Umfragen vor Laschet. Dieser hat nun wohl nur noch eine Möglichkeit, das Blatt zu wenden. Ein Abstandsgebot für zu nahe liegende Städte. uka