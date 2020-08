Anwaltliche Beratung ist günstiger als viele Menschen glauben. Wer eine Rechtsschutzversicherung hat, braucht sich darüber so oder so keine Sorgen zu machen. Für Versicherungsnehmer bieten Allianz, Condor und R+V das beste Angebot. Bei der Zusammenarbeit mit Anwälten schneiden ADAC, Debeka und Allianz am besten ab. Das geht aus einem Test von Stiftung Warentest und dem Deutschen Anwaltverein (DAV) hervor.

Die Tester bewerteten in erster Linie die Versicherungsbedingungen. Zu zehn Prozent floss zudem ins Urteil ein, wie leicht die Bedingungen verständlich sind. Allianz, Condor und R+V erhielten insgesamt die Note 1,9, der ADAC eine 2,0. Insgesamt wurden 20 Versicherungspakete mit der Note gut bewertet. Am Rankingende finden sich zwei Angebote der Zurich Versicherung mit den Noten 4,0 und 4,2.

Es punkteten vor allem jene Versicherungen, die schnell eine Deckung der Versicherungssumme zusagen, rasch das Honorar zahlen und zügig arbeiten. Honorarkürzungen, schleppende Zahlungen sowie lange oder inkompetente Bearbeitung führten zu einem schlechten Feedback. Schlusslicht ist die wgv mit 73 Prozent negativem Feedback.

Rechtsschutzversicherungen übernehmen Anwaltshonorar und Gerichtskosten, wenn der spezifische Fall versichert ist. Menschen mit wenig Geld können Beratungs- und Prozesskostenhilfe erhalten. Für Beratungshilfe müssen Verbraucher sich ans zuständige Amtsgericht wenden. Prozesskostenhilfe beantragt man bei dem Gericht, das den Prozess führt. DAV/nd