Wann haben Sie das letzte Mal 20 Kilo Hundefutter im Internet bestellt und sich gefreut, dass Sie gleich die doch nicht so hübschen Schuhe vom Onlinehändler Retour geben konnten, als sie das Paket vom Postboten geliefert bekamen? Sicherlich ist es noch nicht so lange her. Schließlich floriert der Onlinehandel dank der Coronakrise. Das freut nicht nur die Onlinehändler, sondern auch die Deutsche Post und ihre Aktionäre. Um knapp ein Fünftel stieg deren Gewinn zwischen April und Juni. Für die Boten hieß das aber noch mehr und schwerer schleppen.

Immerhin versprach der Konzern seinen gehetzten Angestellten einen Coronabonus von 300 Euro. Bei bloßem Applaus für ihren Einsatz während der Pandemie beließ es das Management also nicht. Doch wird das die Beschäftigten sicherlich nicht zufriedenstellen, schließlich arbeiten sie hart und kriegen dafür zu wenig. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi macht sich schon für Ende des Monats beginnende Tarifverhandlungen bereit. Sie goutiert den Bonus, macht aber zugleich deutlich, dass eine einmalige Sonderprämie nachhaltige Lohnerhöhungen nicht ersetzen kann.

Mal schauen, wie viel materielle Anerkennung die Post ihren Angestellten für ihre Leistung zollen will, wenn es ums Eingemachte geht.