Die Themen der Woche zum Nachlesen:

Rücktritt: Lompscher reicht Rücktritt ein - Wegen einer fehlerhaften Steuererklärung zieht die Bausenatorin jetzt Konsequenzen

Rücktritt: Verfechterin sozialer Stadtentwicklung - Die mietenpolitischen Initiativen haben mit Katrin Lompscher eine wichtige Bündnispartnerin verloren

Rücktritt: Nachfolgedebatte ist voll entbrannt - Nach dem Rückzug von Bausenatorin Lompscher diskutiert die Berliner Linke, wer das Ressort besetzen soll

Rücktritt: Lompschers Scherbenhaufen - Martin Kröger sieht die Linke nach dem Rücktritt in einer schwierigen Lage

Denkmal: Kein Stein darf versetzt werden - Roma- und Sintiverbände beziehen noch einmal Stellung zum gefährdeten Mahnmal in Tiergarten

Klima: Neustart fürs Klima - Volksinitiative verlangt einen Bürgerrat, der Politikern Empfehlungen gibt

Räumung: Räumung, die erste - Die linke Kiezkneipe »Syndikat« wurde trotz erbitterten Widerstands geräumt.

Räumung: Linke Demo wird zerschlagen - Polizei setzte bei protest gegen geplante Räumung der Szenekneipe »Syndikat« einen Hubschrauber ein und war mit mehreren Hundert Beamt*innen im Einsatz

Video: »Schafft viele Syndikate« - Räumung der Kneipe »Syndikat« in Berlin-Neukölln [supernovamag.de]

Rechter Terror: Generalstaatsanwaltschaft übernimmt in Neukölln - Die Aufklärung des jahrelangen rechten Terrors in Neukölln wurde wohl von mindestens einem zuständigen Staatsanwalt aktiv verhindert

Rechter Terror: Rechtsextreme Anschlagsserie in Neukölln wird neu überprüft - Staatsanwalt wird vorgeworfen, AfD-nah zu sein / Polizei geht von 72 Straftaten aus

Kommentar der Woche: Wahnsinniges System - Marie Frank über die Rolle der Behörden im Neukölln-Komplex

Außerdem:

