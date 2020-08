Die Überschrift wird stutzig, hoffentlich aber auch neugierig machen. Friedrich Engels, dessen 200. Geburtstag am 28. November gefeiert wird und dessen 125. Todestag sich am 5. August jährte, war nie in Jena. Aber es gab eine Zeit, als man sich hier sehr intensiv mit einem Teil seiner hinterlassenen Schriften beschäftigt hat.

Dies geschah im Rahmen eines weltweiten Netzwerkes, das an einer historisch kritischen Ausgabe der Werke von Marx und Engels, der MEGA2, arbeitet, dem zweiten Anlauf einer akademische Ausgabe. Eine erste von deutschen und sowjetischen Editoren in den 1920er Jahren begonnene Ausgabe war nach wenigen Bänden an den Umständen gescheitert, die die Machtübergabe an Hitler und der stalinistische Terror mit sich brachten. Heutige Herausgeberin der MEGA2 ist die Internationale Marx-Engels-Stiftung (IMES). Die Hauptarbeit wird an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften geleistet. Dort gehört die Edition der Werke von Marx und Engels ganz vorrangig zu den Arbeitsgebieten, mit denen das kulturelle Erbe der Menschheit gesichert, erschlossen und für folgende Generationen bewahrt werden soll. In Jena wurden die Bände I/25 (erschienen 1985) und I/32 (2010) bearbeitet, die nun in allen großen Bibliotheken der Welt stehen und für die Veröffentlichung gedachte Schriften der beiden von Mai 1875 bis zu Marx’ Tod 1883 sowie Engels’ letzte Schaffensperiode ab März 1891 enthalten. Zu den Voraussetzungen für diese Forschungsrichtung an der Universität gehörte, dass deren Bibliothek über einen bemerkenswerten Bestand an Publizistik von Engels bzw. Engels/Marx aus den Jahren 1845 bis 1946 verfügt, darunter die meisten Bände der ersten MEGA. Was lässt sich nun hier in gebotener Kürze zu den beiden Jena-Bänden sagen?

Hinsichtlich Engels’ Anteil am Bd. I/25 fällt zunächst seine Sprachbegabung auf. Er verfasste Artikel nicht nur in Deutsch, sondern auch auf Englisch, Französisch und Italienisch. Zu den bemerkenswertesten englischsprachigen Texten gehört ein von Engels selbst eingestandener vergeblicher Versuch, in elf Beiträgen für den Londoner »Labour Standard« die englischen Arbeiter über deren gewerkschaftlich-ökonomischen Kampf hinaus politisch zu aktivieren. Sein großes Interesse an historischen Themen belegen Arbeiten wie »Bruno Bauer und das Urchristentum«, »Zur Urgeschichte der Deutschen« und »Fränkische Zeit«. Als ein geistvoller, teilweise sarkastischer Satiriker zeigt er sich in pamphletartigen Artikeln wie »Preußischer Schnaps im Deutschen Reichstag« und »Du sollst nicht ehebrechen«.

Mit einigen Verlautbarungen legte Engels die Grundlagen für spätere »marxistische« Interpretationen von Marx’ Leben und Werk. Dazu gehört die Rede am Grabe seines Freundes, mit der er dessen materialistische Geschichtsauffassung auf einen allgemein verständlichen Nenner zu bringen versucht hatte, indem er sagte, »daß die Menschen vor allen Dingen zuerst essen, trinken, wohnen und sich kleiden müssen, ehe sie Politik, Wissenschaft, Kunst, Religion u.s.w. treiben können; daß also die Produktion der unmittelbaren materiellen Lebensmittel, und damit die jedesmalige ökonomische Entwicklungsstufe eines Volkes oder eines Zeitabschnitts die Grundlage bildet, aus der sich die Staatseinrichtungen, die Rechtsanschauungen, die Kunst, und selbst die religiösen Vorstellungen der betreffenden Menschen entwickelt haben, und aus der sie daher auch erklärt werden müssen.« (S. 407)

In seinen letzten Lebensjahren hob Engels dann allerdings die Rolle der außerökonomischen Faktoren für die gesellschaftliche Entwicklung stärker hervor. Im Bd. I/32 findet das seinen Niederschlag vor allem in seiner Schrift »Über historischen Materialismus«, in der er diesen Begriff erstmals gebrauchte. Ausführlicher äußerte er sich dazu in seinen parallel verfassten »philosophischen Altersbriefen«. So räumte er zum Beispiel in einem Brief an Joseph Bloch vom 21./22. September 1890 ein, dass Marx und er teilweise Schuld daran hätten, dass ihre materialistische Geschichtsauffassung selbst in der jüngeren Generation von Sozialisten als ökonomistischer Mechanismus und Automatismus missverstanden würde: »Wir hatten, den Gegnern gegenüber, das von diesen geleugnete Hauptprinzip zu betonen, und da war nicht immer Zeit, Ort und Gelegenheit, die übrigen an der Wechselwirkung beteiligten Momente zu ihrem Recht kommen zu lassen.« Eine in den »Altersbriefen« vielfach variierte Kurzfassung seiner materialistischen Geschichtsauffassung lautete: »Nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens. […] Die ökonomische Lage ist die Basis, aber die verschiedenen Momente des Überbaus […]üben auch ihre Einwirkung auf den Verlauf der geschichtlichen Kämpfe aus. […] Es ist eine Wechselwirkung aller dieser Momente […]« (Ebenda)

Bei der Schrift »Über historischen Materialismus« handelt es sich um Engels’ Übersetzung seiner englischen Einleitung zu »Socialism: utopian and scientific« von 1892. Die jedoch wohl berühmteste Einleitung ist die aus dem Jahre 1895 zu Marx’ »Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850«, die oft als sein politisches Testament bezeichnet wurde, obwohl es dafür bei Engels selbst keinerlei Beleg gibt. Eduard Bernstein und Karl Kautsky nahmen die Einleitung für ihre revisionistische bzw. reformistische Neuausrichtung des Marxismus in Anspruch. Worauf sich Rosa Luxemburg unmittelbar vor der Novemberrevolution vom Geist dieser Einleitung distanzierte, da sie in ihr einen Ausgangspunkt für die von ihr bekämpfte »Ermattungsstrategie« Kautskys sah. Die junge KPD wiederum glaubte, Engels als Revolutionär retten zu müssen, indem sie die Veröffentlichung der Einleitung als eine Fälschung der SPD-Parteiführung bezeichnete. Alle diese Interpretationen sind nicht zutreffend, signalisieren aber auf ihre Weise, dass Engels keineswegs an einmal eingenommenen Positionen stur festhielt, sondern seine Ansichten der fortschreitenden Entwicklung im Kräfteverhältnis der Klassen anzupassen suchte.

Bei allen heute auszumachenden Irrtümern oder falschen Prognosen - mit seinen humanistischen Motiven und Zielen gehört Engels zu den Persönlichkeiten, die dem sozialen Fortschritt im 19. und 20. Jahrhundert nachhaltige Impulse verliehen haben. Eine Lektüre seiner Schriften ist auch heute noch anregend, selbst wenn der mit ihnen verbundene Anspruch, einen Beitrag zu leisten für das Fortschreiten zu einer klassenlosen Gesellschaft, »worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist«, nicht erreicht wurde.

Es ist gut, dass eine repräsentative Straße in Jena nach ihm benannt ist. Dass dafür die frühere Schützenstraße umbenannt wurde, hätte dem »General« sicher gefallen.